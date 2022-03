POL-KN: (Ebringen, K6144, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Roller (17.03.2022)

Immendingen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem in der Straße "Im Gewerbepark" geparkten Lastwagen Diesel abgeschlaucht. Die Täter brachen den verschlossenen Tankdeckel gewaltsam auf und zapften den Kraftstoff ab. Es entstand Schaden in Höhe von 200 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, ...

