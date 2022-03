Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt (17.03.2022)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, auf der Einmündung von der Robert-Gerwig-Straße auf die Georg-Fischer-Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Robert-Gerwig-Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung bog der Mann nach links auf die Georg-Fischer-Straße ab und stieß dabei mit einer 81 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die die Straße an der Radfahrerampel überquerte. Beim Zusammenstoß erlitt die 81-Jährige, die ohne Schutzhelm unterwegs war, schwere Kopfverletzungen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Fahrrad von rund 200 Euro.

