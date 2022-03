Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Ausschwenkender Sattelzugauflieger beschädigt geparkten VW

Deißlingen-Lauffen (ots)

Rund 8000 Euro Schaden an einem geparkten VW Phaeton hat ein Sattelzugfahrer am Donnerstagnachmittag beim Manövrieren in der Neckarstraße verursacht. Allerdings hatte der Fahrer des 40-Tonners die Beschädigung der VW-Limousine gar nicht bemerkt. Eine Frau, die hinterherfuhr und den Unfall beobachtete, verfolgte aber den holländischen Laster und machte den Fahrer im Lauffener Industriegebiet auf den Unfall aufmerksam. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen feststellte, war der 59-jährige Trucker von seinem Navigationssystem falsch geführt worden und in der rechtwinklingen Ecke von der Brückstraße in die Hofgasse mit dem ausschwenkenden Auflieger gegen den VW gestoßen.

