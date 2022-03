Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. VS) Heizungsdefekt führt zu starkem Rauch

Bad-Dürrheim-Oberbaldingen (ots)

Ein Defekt an einer Heizungsanlage in einem Wohnhaus in der Hauptstraße hat am Donnerstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Feuerwehr Bad Dürrheim sowie die Wehr von Unterbaldingen waren mit vier Fahrzeugen, einer Drehleiter und 30 Einsatzkräften gegen 12.30 Uhr ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte nach der Rauchentwicklung das Haus schon verlassen und blieb unverletzt. Wie die Wehr, die mit Atemschutz das Gebäude betrat, feststellte, hatte ein Funkenflug in der Heizung den Qualm ausgelöst. Ob ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt.

