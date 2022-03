POL-KN: (VS-Schwenningen) Teurer Lackschaden

Epfendorf-Talhausen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag in der Rottweiler Straße in Talhausen den Spiegel eines Postautos beschädigt, während die Zustellerin die Briefe verteilte. Die Polizei, die von einem Schaden in Höhe von rund 500 Euro an dem Postauto ausgeht, ermittelt nun wegen Unfallflucht. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter der Nummer 07423 ...

