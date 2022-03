Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen i.S., Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorrad angefahren und beschädigt (17.03.2022)

Furtwangen (ots)

Ein geparktes Motorrad angefahren und beschädigt hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, in der Gerwigstraße. Das KTM-Motorrad stand zur Tatzeit auf den Parkplätzen vor einer Metzgerei. Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß der Unbekannte gegen die KTM. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

