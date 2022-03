Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Moped-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Deißlingen-Lauffen (ots)

Ein 76 Jahre alter Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße gestürzt und dadurch leicht verletzt worden. Grund hierfür war eine Vollbremsung, die er bei seiner Fahrt Richtung Rottweil auf Höhe der Einmündung Brückstraße machen musste. Dort bog eine 34-jähriger Skoda-Fahrer in die Hauptstraße ein, obwohl der der Rollerfahrer Vorfahrt hatte. Der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Den Schaden am Zweirad schätzt die Polizei auf 300 Euro.

