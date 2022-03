Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, L190, Lkr. Konstanz) Unfall mit hohem Blechschaden (16.03.2022)

Gottmadingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch auf der Bundesstraße 34 zwischen Gottmadingen und Bietingen passiert ist. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW Polo war von Randegg kommend auf der Kreisstraße 190 in Richtung Bietingen unterwegs. An der Einmündung auf die B34 bog der 32-Jährige nach links ab und stieß dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Leon einer 26 Jahre jungen Frau zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sowohl der VW als auch der Seat mussten abgeschleppt werden.

