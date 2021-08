Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Brennendes Elektroauto

Pfadfindergruppe spendet Bautrockner

Stolberg (ots)

Zu einem brennenden Elektroauto wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Stolberg am frühen Samstagmorgen in die Stolberger Innenstadt alarmiert.

Die Leitstelle der StädteRegion Aachen alarmierte um 1.52 Uhr das Hilfeleistungs- und das Tanklöschfahrzeug in die Brauereistraße zu einem Fahrzeugbrand.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelte und es sich bereits im vorderen Bereich in Vollbrand befand. Sofort wurde ein Löschangriff mit großen Mengen Wasser gestartet. Dank des schnellen Eingreiffens konnten die Flammen vom Akkupack fern gehalten werden.

Trotz des intensiven Löscheinsatzes war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet.

Aber es gibt auch erfreuliches zu vermelden: Eine Pfadfindergruppe aus Detmold, die in der Voreifel ihre Ferien verbrachte, hatte die Geschehnisse um das Hochwasser in Stolberg verfolgt. Sichtlich berührt davon wollten sie einen Beitrag zur Hilfe leisten und spendeten aus ihrer Kasse einen Bautrockner, den sie am Freitag der diensthabenden Wachabteilung für die betroffene Bevölkerung übergab.

