Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs RW) Scheidungsstreit während der Autofahrt

Schiltach (ots)

Nicht unerheblich war ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau in einem Auto als sie auf der B 294 im Kirchbergtunnel unterwegs waren. Am Steuer saß der 18-jährige Sohn der beiden, während der Zank zwischen der 45-Jährigen auf dem Rücksitz und ihrem 46-jährigen Gatten auf dem Beifahrersitz sich zuspitzte. Dieser holte am Ende zu einem Schlag mit der Hand ins Gesicht der Frau aus, weswegen der Sohn anhielt und wegen den Verletzungen der Frau den Rettungsdienst und die Polizei anrief. Die Frau begab sich mit ihrem Sohn ins Krankenhaus. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

