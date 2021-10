Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Vorwerk" in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die Straße "Am Vorwerk" und beabsichtigte nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Währenddessen überholte eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin aus Delmenhorst den Pkw.

Durch den darauffolgenden Zusammenstoß kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro.

