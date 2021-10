Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt führt zur Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Sonntag, 24. Oktober 2021, gegen 19:20 Uhr, mit einem Streifenwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Dabei wurden sie auf einen vorausfahrenden Pkw aufmerksam, der unsicher und in Schlangenlinien bewegt wurde. Sie stoppten den Pkw auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener.

Aus dem Fahrzeuginneren drang dabei starker Alkoholgeruch. Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Georgien, war mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem händigte er einen georgischen Führerschein aus, der sich als Totalfälschung erwies. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten.

Bei der näheren Betrachtung der ausgehändigten Dokumente, ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass es sich auch bei den ausgehändigten Reisepässen des 41-Jährigen und der seiner beiden Mitfahrer um Fälschungen handeln könnte. Alle drei hielten sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Gegen den 41-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Auch die beiden Mitfahrer, ein 29- und ein 56-Jähriger aus Georgien, müssen sich wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthalts verantworten.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurden die Ausweisdokumente einbehalten und aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell