Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstag, 23. Oktober 2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober 2021, 9:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Seniorenheims in der Hafenstraße in Elsfleth.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Caddy touchiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell