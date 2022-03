Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe brechen in Bürogebäude ein (15./16.032022)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, in ein Bürogebäude in der Schwenninger Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren werden sämtliche Büroräumlichkeiten durchwühlt und durchsucht. Zum Diebesgut liegen der Polizei bislang noch keine genaueren Angaben vor. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, oder sonst Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in VS-Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

