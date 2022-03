Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (17.03.2022)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Schubertstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße ereignet hat verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit einem Fahrrad auf der Schubertstraße in Richtung Reichenaustraße. Auf der Kreuzung zur Johann-Sebastian-Bach-Straße kollidierte der Radfahrer mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen BMW einer 34-jährigen Frau. Bei dem Sturz verletzte sich der 83-Jährige, der keinen Helm trug. Ein Krankenwagen brachte den älteren Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

