POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht (18.03.2022)

Aldingen (ots) - Rund 6.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Freitagmittag an der Einmündung der Hölderlinstraße zur "Kirchsteig" passierte. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit einem Renault auf der Hölderlinstraße in Richtung Steigstraße. Am "Kirchsteig" wendete der 49-Jährige über den Einmündungsbereich um am gegenüberliegenden ...

