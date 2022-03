Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Drei Leichtverletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfall

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 27 sind am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Den Unfallschaden gibt die Polizei mit über 50.000 Euro an. Der Rettungsdienst und Notarzt rückte mit sieben Fahrzeugen und 13 Kräften, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an. Der Unfallhergang war für die Polizei einfach gelagert aber dennoch folgenschwer. Eine BMW-Fahrerin blieb mit ihrer Kombilimousine wegen eines technischen Defekts auf der Strecke liegen. Eine hinterherfahrende 18-jährige Peugeot-Fahrerin konnte noch rechtzeitig anhalten, wurde aber von einer nachfolgenden Mercedes A-Klasse gerammt, die ihr mit voller Wucht ins Heck prallte. Der Kleinwagen wurde noch auf den BMW geschoben. Sowohl die BMW-Fahrerin, als auch die Fahrerin im Peugeot samt ihrer 17-jährigen Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Ein wenige Monate altes Kleinkind im BMW blieb unverletzt. Sowohl am Peugeot, als auch am Mercedes entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es gab bis zu drei Kilometer Rückstau. Nachdem die Fahrzeuge geborgen waren, konnte erst gegen um die Mittagszeit eine Fahrspur freigegeben werden. Die Polizei regelte den Verkehr.

