Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: S-Pedelec-Fahrer stürzt auf Radweg und verletzt sich schwer

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag gegen 7.15 Uhr ist ein 56-jähriger Moerser in Süchteln auf der Kempener Straße mit seinem S-Pedelec auf dem Radweg gefahren. Dabei habe er mit seinem Lenker das rechtsseitige Gebüsch berührt und sei daraufhin gestürzt. Der 56-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in das örtliche Krankenhaus.

Hinweis der Polizei: Sogenannte S-Pedelecs haben eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und sind somit als Kleinkraftfahrzeuge klassifiziert. Sie unterliegen somit der Fahrbahnbenutzungspflicht. Radwege dürfen hiermit nur befahren werden, wenn dieses durch ein Zusatzschild freigegeben ist. /mr (687)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell