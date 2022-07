Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Fahrer stellt sich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 07:00 Uhr, wollte ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen BMW 3er-Baureihe die A42 an der Ausfahrt Castrop-Rauxel verlassen. Er bog auf die Habinghorster Straße in Richtung Süden ab. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und beschädigte unteranderem ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf fuhr der Autofahrer vermutlich über eine Mittelinsel. Bei der weiteren Fahrt verlor er auf etwa 200 Metern Länge Betriebsflüssigkeiten aus dem Fahrzeug. Aufgrund der Spur konnte das Fahrzeug im Bereich Pallasstraße verlassen festgestellt werden.

Das Auto wurde abgeschleppt.

Noch am Abend meldete sich ein 38-jähriger Castroper auf der Polizeiwache und erklärte der Fahrer gewesen zu sein. Er gab vorsorglich schon einmal seinen Führerschein ab.

Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

