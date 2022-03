Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 131 km/h um 16 Uhr - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Hamm-Pelkum (ots)

Einen absoluten Negativrekord stellte ein 22 Jahre alter Fahrer eines Transporters am Montag, 28. März, gegen 16 Uhr, bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Kamener Straße auf. Einsatzkräfte der Polizei führten zum Wochenbeginn eine Geschwindigkeitsmessung auf der Kamener Straße durch, als der 22 Jahre alte Mann aus Hamm mit seinem Transporter stadtauswärts mit einer Geschwindigkeit von 131 km/h in die Messestelle fuhr - 70 km/h sind erlaubt. Das Fahrzeug konnte angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Bereits vergangene Woche beteiligte sich die Polizei Hamm an der europaweiten Aktionswoche "Speedmarathon". Im Rahmen der ROADPOL (European Roads Policing Network) - Kontrollwoche wurden mehr als 100 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit im gesamten Stadtgebiet kontrolliert und angehalten. Ein Fokus lag neben der Repression auch auf der Sensibilisierung der Autofahrerinnen und Autofahrer.(mg)

