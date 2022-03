Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 85-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße wurde am Dienstag, 29. März, gegen 16 Uhr, eine 85 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren der Straße schwer verletzt. Eine 83-jährige Ford-Fahrerin bog von der Blumenstraße nach links auf die Werler Straße ab. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einer 85-Jährigen zusammen, die zu Fuß mit ihrem Rollator die Werler Straße in Richtung Osten überquerte. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.(mg)

