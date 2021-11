Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter entwendet Rucksack - Bundespolizei sucht mit Hilfe eines GPS-Trackers nach Diebesgut

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Freitagnachmittag (05. November) entwendete ein Unbekannter den Rucksack eines 19-Jährigen. Mit Hilfe einen Trackers konnte der Aufenthaltsort des Rucksacks auf den Hauptbahnhof Gelsenkirchen eingegrenzt werden. Ein Junge fand diesen später in einem Müllbehälter.

Gegen 14:30 Uhr wurde der Deutsche auf der Bundespolizeiwache in Essen vorstellig und gab an, dass ein ihm unbekannter Mann an einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof den Rucksack entwendet haben soll. Der 19-Jährige habe am Bahnsteig auf seinen Anschlusszug nach Niedersachsen gewartet.

Mit Hilfe einer Videoauswertung konnte der Tathergang rekonstruiert werden. Der junge Mann saß auf einer Wartebank am Bahnsteig, als eine männliche Person sich von hinten näherte und langsam die Tasche entwendete. Anschließend stieg der Unbekannte in den am Bahnsteig befindlichen ICE in Richtung Gelsenkirchen ein.

Der 19-Jährige gab an, dass sich in dem Rucksack unter anderem ein Schlüsselanhänger mit einem Peilsender befinde. Mit Hilfe dieses GPS-Trackers konnte der ungefähre Standort des Rucksacks ermittelt werden.

Eine Fahndung der Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen und dem gestohlenen Rucksack blieb jedoch erfolglos.

Spätere Ermittlungen ergaben, dass ein kleiner Junge den geleerten Rucksack in einem Müllbehälter gefunden und diesen beim Infopoint der Deutschen Bahn abgegeben hatte.

Die Schadenshöhe des Diebesguts beläuft sich auf ca. 2.300 Euro. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den Unbekannten ein. *RO

