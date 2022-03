POL-HAM: Krad in Brand gesetzt

Hamm (ots) - Eine Mitarbeiterin der Schulkantine des Galilei-Gymnasiums konnte am Freitag, 25. März, gemeinsam mit Schülern einen 42-jährigen Dieb festhalten und der Polizei übergeben. Der 42-Jährige wurde gegen 10.45 Uhr in der Küche von der 34-jährigen Mitarbeiterin entdeckt. Er gab ihr gegenüber an, dass Büro des Hausmeisters zu suchen. Die 34-Jährige wurde skeptisch und stellte kurze Zeit später fest, dass ...

