POL-HAM: Kantinenmitarbeiterin und Schüler halten Dieb fest

Hamm-Herringen (ots) - Eine 14-Jährige wurde am Freitag, 25. März, 14 Uhr, auf der Kamener Straße / Wilhelmstraße von einem Exhibitionisten belästigt. Das Mädchen war zu Fuß in südliche Richtung unterwegs, als ihr der Unbekannte mit heruntergelassener Hose entgegenkam - der Mann manipulierte dabei an seinem Glied. Nach Angaben der 14-Jährigen ist er geschätzt zwischen 50 und 60 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 ...

