POL-HAM: Exhibitionist belästigt Mädchen

Hamm-Uentrop (ots) - Ein 23-Jähriger wurde am Samstag, 26. März, gegen 18.55 Uhr bei einem Unfall auf dem Alten Uentroper Weg / Am Pulverschoppen schwer verletzt. Der Radfahrer aus Hamm war auf dem Alten Uentroper Weg in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem VW einer 42 Jahre alten Frau, die von der Eichstraße kommend nach rechts auf den Alten Uentroper Weg abbiegen wollte. Der ...

