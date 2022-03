Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei bewältigt thüringenweit mehrere Veranstaltung- und Versammlungslagen

Gera, Erfurt, Geratal, Eisenach (ots)

Die Bundespolizei in Thüringen hat sich für Samstag, den 26.03.2022, auf ein komplexes Veranstaltungsgeschehen im Freistaat vorbereitet. Mit Unterstützung von verbandspolizeilichen Kräften der Bundespolizeidirektion Pirna und einem Polizeihubschrauber im Luftraum galt es die bahnseitigen An- und Abreisen von unterschiedlichsten Veranstaltungsteilnehmenden und gleichzeitig den regulären Bahnreiseverkehr abzusichern.

Einen Schwerpunkt der bundespolizeilichen Maßnahmen waren die bahnreisenden Zugehörigen der Gruppierung 'Neue Stärke Partei', die zu einem Aufzug nach Gera mobilisiert hatten. Um die -50- Angehörige dieser politischen Gruppierung nutzen das schienengebundene Verkehrsmittel Bahn, um aus Erfurt und dem Leipziger Raum nach Ostthüringen zu reisen. In Teilen nutzen auch Angehörige des angemeldeten Gegenprotests dieselben Reiseverbindungen, sodass durch bundespolizeiliche Kräfte eine strikte Trennung in den Zügen vorgenommen werden musste. Ein Aufeinandertreffen beider Gruppierungen konnte somit verhindert werden. Sowohl die An- und Abreisen nach und aus Gera verliefen störungsfrei. Im engen Schulterschluss unterstützte die Bundespolizei die einsatzführende Dienststelle der Landespolizei bei den Maßnahmen auf dem Bahnhofsvorplatz in Gera (Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Gera: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5181163).

Ferner galt es die -130- bahnseitig reisenden Anhänger des Fußballvereins Carl Zeiss Jena zum und vom Halbfinalspiel im Thüringenpokal bei Geratal zu begleiten. Hintergrund für diese polizeilichen Maßnahmen waren unter anderem die Umsteigevorgänge am Erfurter Hauptbahnhof, was ohne polizeiliche Präsenz gleichbedeutend Konfrontationsmöglichkeiten mit rivalisierenden Fußballfans geboten hätte. Durch eine konsequente Lenkung auf den Bahnsteigen sowie von und zu den Zügen konnten jegliche Aufeinandertreffen vermieden werden. Die Einschränkungen auf den sonstigen Reisendenverkehr waren dabei auf ein Mindestmaß reduziert.

Darüber hinaus galt es den schienengebundenen Reiseverkehr zum und vom Sommergewinn in Eisenach zu überwachen. Bis zu den frühen Abendstunden konnte die Bundespolizei auch hier einen friedlichen und störungsfreien Verlauf konstatieren.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell