POL-HAM: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hamm - Herringen (ots) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Sonntag, 27. März 2022, gegen 03 Uhr einen 45-jährigen alkoholisierten Mann in seiner Wohnung überwältigt und in Gewahrsam genommen. Der polizeibekannte 45-Jährige hatte zuvor im Verlaufe des Samstagabend, 26. März 2022, gegen 22 Uhr mehrere Besucher einer Feierlichkeit in der Kurt-Schumacher-Straße vermeintlich mit einem Gewehr und einer ...

mehr