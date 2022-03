Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spezialeinsatzkommando überwältigt 45-Jährigen

Hamm - Herringen (ots)

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Sonntag, 27. März 2022, gegen 03 Uhr einen 45-jährigen alkoholisierten Mann in seiner Wohnung überwältigt und in Gewahrsam genommen. Der polizeibekannte 45-Jährige hatte zuvor im Verlaufe des Samstagabend, 26. März 2022, gegen 22 Uhr mehrere Besucher einer Feierlichkeit in der Kurt-Schumacher-Straße vermeintlich mit einem Gewehr und einer Pistole bedroht. Darüber hinaus drohte er damit, in der Wohnung ausgebrachtes Benzin anzuzünden. Die umgehend alarmierte Polizei räumte den Gefahrenbereich und sperrte diesen weiträumig ab. Im Anschluss wurde der Gefährder mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung brachte keine Hinweise auf Waffen oder feuergefährliche Gegenstände. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Derzeit wird eine Einweisung in ein Krankenhaus geprüft. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. (ab)

