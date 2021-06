Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße einen Nissan beschädigte, der dort in einem engen Zeitraum zwischen 16.40-16.45 Uhr geparkt war.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

