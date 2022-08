POL-WES: Voerde - Einbrecher stehlen Geld aus Schule

Wesel (ots) - Polizisten haben einen Randalierer am Weseler Bahnhof in Gewahrsam genommen. Der Mann taumelte am Montagnachmittag über einen Bahnsteig, umarmte Menschen und schrie sie an. Darüber hinaus lief der 29-Jährige in den wartenden Zug und umarmte den Lokführer. Im hinteren Teil des Zugs sprang er an einen Außenspiegel. Als Polizisten die Personalien des ...

