Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Diebe stehlen Geld aus Spendenbox

Schermbeck (ots)

Aus einer Spendenbox in einer Kirche haben Unbekannte Geld gestohlen. Die Diebe brachen die Box am Sonntag zwischen 10.45 und 11.40 Uhr auf. Die Kirche befindet sich an der Kirchstraße.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 bei der Polizeiwache Dinslaken melden.

