POL-WES: Xanten -Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Alpen (ots) - Die seit Sonntagmittag vermisste Seniorin aus der Residenz Burg Winnenthal konnte am Mittag lebend aufgefunden werden. Sie lag unweit der Burg Winnenthal in einem Feld. Die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei wurden auch am heutigen Tage fortgesetzt. Zughundeführer aus Xanten hatten, nach Rücksprache mit dem Personal der Seniorenresidenz und der ...

