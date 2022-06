Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Betrugsversuch

Leer - Bereits am 31.05.2022 zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Nissan Infiniti in grau, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er dann eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Am 01.06.2022, zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Weenerstraße. Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Ford Transit, in einer Parkbucht. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Zudem wurde durch Trümmerteile des Spiegels ein weiterer geparkter Pkw beschädigt. Auch hier werden mögliche Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Bereits am 28.05.2022, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass bei einem Restaurant in der Rathausstraße ein klirrendes Geräusch wahrgenommen wurde. Kurz danach seien zwei Personen mit Fahrrädern geflüchtet. Vor Ort konnte schließlich eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Am Mittwoch ist zu einem Betrugsversuch durch einen falschen Bank-Mitarbeiter gekommen. Eine Kundin erhielt einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter der Bank ausgab. Der Betrüger wies die Frau an, ihm TAN-Nummern mittels TAN-Generator preiszugeben. Glücklicherweise erkannte die Frau die Betrugsmasche, weil sie bereits in der Vergangenheit ähnliche Anrufe erhalten hatte. Sie machte den Betrüger darauf aufmerksam, woraufhin dieser sie beschimpfte und letztlich auflegte. In ähnlichen Fällen wird empfohlen, das Telefonat umgehend zu beenden und sich im Zweifel selbstständig bei der zuständigen Bankfiliale zu melden. Echte Mitarbeiter werden keine TAN-, PIN- oder sonstige Passwörter abfragen.

