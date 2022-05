POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Bedrohung mit Schusswaffe ++ versuchter Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag hielt sich auf einem Spielplatz in der Unionstraße ein 18-jähriger junger Mann zusammen mit zwei jungen Mädchen, 16 und 17 Jahre, auf und es wurde gemeinsam Alkohol konsumiert. Es entwickelten sich zunächst verbale Streitigkeiten, welche eskalierten und der junge Mann begann beide Mädchen zu schlagen. Im weiteren Verlauf bedrohte er dann beide Mädchen mit einer Pistole. Ein Mädchen konnte flüchten und die Polizei verständigen. Bei Eintreffen der Polizei konnte der junge Mann in Gewahrsam genommen werden. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der 18-jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Emden - In der Nacht zu Montag, gegen 01:50 Uhr, teilte ein gewerbliches Überwachungsunternehmen mit, dass sich drei verdächtige Personen auf einem Baustellengelände im Wykhoffweg aufhielten, um dort vermutlich etwas zu stehlen. Bei Eintreffen der Polizei flüchten die drei Personen zunächst aus einem abgestellten Pkw heraus und versteckten sich im angrenzenden Dickicht. Durch Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte und den Einsatz eines Diensthundes können die Personen schließlich aufgespürt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Transport zur Dienststelle versuchte eine der Personen eine Polizeibeamtin durch gezielte Tritte zu verletzen, was jedoch unterbunden werden konnte.

