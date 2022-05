POL-LER: Nachtrag zur Pressemeldung am Sonntag

PI Leer/Emden (ots) - ++Körperverletzungen am Feiertag++PKW entwendet++Handy geraubt++Trunkenheitsfahrten++Verkehrsunfall auf der A31++Gegenstände in Rhauderfehn sichergestellt - Polizei bittet um Mithilfe++ Emden - Körperverletzungen am Feiertag In Emden gerieten mehrere Männer in der Brückstraße in einen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung ...

mehr