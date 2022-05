POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am Montagmorgen, um 03:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes die Deichstraße. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille. Bei dem Mann wurde schließlich eine Blutentnahme durchgeführt, außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Weener- Betrug durch falsche Polizeibeamte

Weener- Bereits am Freitag, den 27.05.2022, wurde ein 33-jähriger Mann aus Weener Opfer eines Betruges. Er erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten aus München. Durch geschickte Gesprächsführung und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde der 33-jährige Mann dazu bewegt eine App auf seinem Smartphone zu installieren. Später stellte der Mann Abbuchungen auf seinem Konto fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2400 Euro.

Emden - WhatsApp Betrug

Emden - Am Sonntag wurde eine 63-jährige Frau aus Emden Opfer einer bekannten Betrugsmasche. Sie erhielt eine Nachricht über den Messenger Dienst WhatsApp, in welcher eine unbekannte Person vorgab ihre Tochter zu sein. In weiteren Nachrichten wurde eine Notlage vorgetäuscht mit der Bitte Geld zu überweisen, um Rechnungen bezahlen zu können. Die 63-jährige Frau kam der Aufforderung nach und überwies insgesamt 3169 Euro an die Betrüger.

