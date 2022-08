Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Randalierer umarmt Lokführer und klammert sich an Spiegel eines Zugs

Wesel (ots)

Polizisten haben einen Randalierer am Weseler Bahnhof in Gewahrsam genommen.

Der Mann taumelte am Montagnachmittag über einen Bahnsteig, umarmte Menschen und schrie sie an. Darüber hinaus lief der 29-Jährige in den wartenden Zug und umarmte den Lokführer. Im hinteren Teil des Zugs sprang er an einen Außenspiegel.

Als Polizisten die Personalien des Duisburgers überprüfen wollten, warf er sein Portemonnaie in ihre Richtung und kam mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Die Polizisten legten dem Mann Handschellen an und brachten ihn zum Streifenwagen.

Auf dem Weg zur Weseler Wache beleidigte er die Beamten und versuchte sie mit Kopf- und Schulterstößen zu treffen. Zudem spuckte er in ihre Richtung. Tests ergaben Hinweise darauf, dass der Randalierer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell