Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Jugendlicher stürzte mit Leichtkraftrad

Melle (ots)

Gegen 17:50 Uhr befuhr am Samstag ein 17-jähriger aus Ostercappeln die Bad Essener Straße in Richtung Bad Essen. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine 125er KTM und stürzte. Das Krad rutschte in den Gegenverkehr und stieß mit dem Mercedes Vito eines 32-jährigen Mannes aus Melle zusammen. Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Zweirad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell