POL-OS: Nortrup: Kiosk im Freibad brannte - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zufällig am Gerätehaus aufhältige Feuerwehrleute nahmen am Samstag gegen 19:20 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des Freibads in der Schulstraße wahr. Die Einsatzkräfte lösten Alarm aus und eilten zum Brandobjekt. Vor Ort brannte es im Bereich des Kiosks und der Überdachung des Gästebereichs. Neben Mobiliar und Gebäude brannten gelagerte Baumaterialien, das Freibad ist derzeit für Umbaumaßnahmen geschlossen. Ein neben dem Imbissbetrieb befindlicher Technikraum, hier lagern u. a. für den Bäderbetrieb notwendige Chemikalien, war glücklicherweise nicht brandbetroffen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Spurensuche und -sicherung übernahm die Tatortgruppe aus Osnabrück. Nach Zeugenhinweisen besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung, es wurden Personen beschrieben und durch die Polizei kontrolliert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

