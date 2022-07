Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Quakenbrück (ots)

In der Lortzingstraße geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Satteldach eines Einfamilienhauses nach ersten Erkenntnissen durch einen Blitzeinschlag in Brand. Die Bewohner des Hauses hörten bereits am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen sehr lauten Knall. Danach hatten sie Stromausfall im Haus. Der Brand selbst wurde erst nach Mitternacht gegen 00:50 Uhr von einer Nachbarin bemerkt, als das Dach in Flammen stand. Sie informierte die Hausbewohner, welche den Notruf absetzten. Die Freiwilligen Feuerwehren Quakenbrück und Nortrup waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell bekämpfen. Das Haus ist noch bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Die Lortzingstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell