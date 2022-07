Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Hoher Sachschaden bei Carportbrand im Ortsteil Wimmer

Bad Essen (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz wurden am Donnerstagabend die Polizei und Feuerwehr gerufen. Gegen 22:45 Uhr, als ein starkes Gewitter über Wimmer herzog, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Carport in einer Wohnsiedlung in der Straße "Eckernkamp" in Vollbrand. Zwei darunter geparkte Pkw brannten ebenfalls, darunter ein Elektrofahrzeug, welches komplett ausgebrannte. Bemerkt wurde das Feuer durch Nachbarn, die daraufhin den Notruf absetzten. Ein komplettes Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es sind jedoch Teile des Wohnhauses durch die Flammen ebenfalls beschädigt worden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Anwohner hatten sich glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Essen, Wimmer, Lintorf und Heithöfen waren mit etwa 50 Kräften vor Ort. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.00 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Diese dauern an.

