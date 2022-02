Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf Bockholter Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Bockholter Straße hat es am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall gegeben. Alle vier beteiligten Personen wurden zur weiteren Behandlung bzw. Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 29-jährige Autofahrerin aus Duisburg gegen 16.40 Uhr im Bereich der Kreuzung Reichensteinstraße verkehrsbedingt anhalten. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Recklinghauen dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die beiden Fahrerinnen sowie das einjährige Kind der 29-Jährigen, das mit im Auto saß, und eine 71-jährige Frau, die ebenfalls mit im Auto der 29-Jährigen fuhr, wurden - vermutlich leicht verletzt - in Krankenhäuser gefahren. Die Bockholter Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

