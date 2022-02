Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer bei Unfall an Herner Straße verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Herner Straße sind am Mittwochnachmittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 38-jährige Radfahrer aus Recklinghausen wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 51-jährige Autofahrer aus Recklinghausen auf der Parallelfahrbahn der Herner Straße in Richtung A2 unterwegs. Gegen 15.45 Uhr stieß er dann mit dem Pedelec-Fahrer zusammen, der gerade aus einer Parkplatz-Einfahrt in Richtung Egerstraße fuhr. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

