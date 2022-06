Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Diebstähle von Werkzeug

Celle OT Hehlentor (ots)

In der Nacht auf Samstag, bzw. am frühen Samstagmorgen ist es zu Diebstählen aus einem Carport und einer Garage im Bereich der Wittinger Straße gekommen. In beiden Fällen betrat ein Täter das Grundstück, öffnete unverschlossene Räumlichkeiten und entwendete diverse Werkzeuge. In einem Fall ist die Person durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - ca 175cm groß - schlank bis hager - graue Haare - schwarze Jacke - helle Jeans - helle Schuhe Wer die Person in dem Bereich gesehen hat oder selber Hinweise zu gleichgelagerten Taten in dem Bereich geben kann, der setze sich bitte mit der Polizei Celle 05141-2770 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell