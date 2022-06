Celle (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 14 Jahre alter Radfahrer die Unterlüßer Straße in Müden/Ö., als er unvermittelt die Straßenseite wechselte und von einem entgegenkommenden Ford Fiesta frontal erfasst wurde. Der Radfahrer prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe, erlitt glücklicherweise aber nur leichtere Verletzungen. Am PKW, der von einer 31 Jahre alten Frau geführt wurde, entstand Sachschaden. ...

