Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Nächtlicher Überfall auf Hausbewohner

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem dubiosen Überfall auf ein Ehepaar in Hohne gekommen.

Die beiden 51 und 53 Jahre alten Opfer berichteten, sie hätten bereits geschlafen, als in der Nacht zu Samstag, 11.06.2022, gegen 01:40 Uhr zwei unbekannte Männer in ihr Haus in der Straße "Trambalken" eingedrungen seien. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Bewohner und den beiden Männern gekommen. Dadurch sei der 53-Jährige leicht verletzt worden.

Ohne etwas zu stehlen, hätten die beiden Täter anschließend das Haus verlassen. Was die Täter mit beabsichtigt hatten, ist derzeit unklar.

Die Polizei Celle hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in der fraglichen Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstiges beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 05141/277-215 oder -325.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell