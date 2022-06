Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots)

Am 4. Juni zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr kam es in Lingen in der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde beim Rückwärtsfahren eines blauen unbekannten Pkw ein vor dem Lebensmittelgeschäft abgestellter silberner Elektro-Krankenfahrstuhl beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell