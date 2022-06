Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußtritte beim Sommerfest in Faßberg

Faßberg (ots)

Bereits am 14.06.2022, gegen 21:35 Uhr, kam es im Bereich der Große Horststraße in Faßberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei junge Soldaten waren auf dem Weg zum Sommerfest im Bereich der Oase, als sie von einer Gruppe junger Erwachsener heraus angesprochen wurden. Als sich einer der Soldaten (24 Jahre) umschaute, wurde er seitlich gegen den Kopf geschlagen. Nachdem er zu Boden ging wurde ihm noch mehrfach gegen den Kopf getreten. Er zog sich hierbei eine größere Platzwunde an der linken Kopfseite zu. Zu diesem Übergriff sucht die Polizei Faßberg Zeugen, die Angaben zu der Tätergruppe machen kann. Zeugen melden sich unter 05055/98706-0

