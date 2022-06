POL-CE: Eicklingen - Junge auf Fahrrad nach Unfall leicht verletzt

Celle (ots) - An einer Tankstelle in Bergen fiel am Montagmittag ein offenbar stark angetrunkener Mann auf, der sich dort Mischgetränke kaufte und mit dem Auto davonfuhr. Die Polizei wurde informiert und suchte kurzerhand die Anschrift des Fahrzeughalters auf. Hier trafen sie auf den 43-Jährigen aus Bergen, der eine Blutprobe abgeben musste. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger ...

