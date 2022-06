POL-CE: Bergen - Alkoholisiert mit dem Auto zur Tankstelle

Celle (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (14.06.2022) gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Modeaccessoires in der Neuen Straße verschafft. Nach Zerschlagen einer Scheibe stiegen sie durch das Fenster ein und entwendeten Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrags. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: ...

